Bursa'da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
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Bursa'da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlasında 2 metrelik dev yılanı gören çiftçi önce şok oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlasında 2 metrelik dev yılanı gören çiftçi önce şok oldu. Çiftçi o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve bolca beğeni aldı.

Bursa İznik'te çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Rıdvan Eroğlu, tarlasında çalışırken 2 metrelik dev bir yılanı gördü. Önce şok olan çiftçi sonra yılanı cep telefonu ile kayıt altına aldı. 2 metrelik yılanı sosyal medyaya atan Rıdvan Eroğlu'na bolca beğeni geldi.

Bursa'da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
Bursa'da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
Bursa'da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi
Bursa'da tarlasında dev yılanı gören çifti şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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