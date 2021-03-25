Bursa'da tarlada cesedi bulunan kişinin katiline müebbet hapis cezası verildi
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Bursa'da tarlada cesedi bulunan kişinin katiline müebbet hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da tarlada cesedi bulunan kişinin katiline müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce tarlada bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce tarlada bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık İlhan G'nin (38) ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mahkeme salonunda taraf avukatları ve maktul Memduh Altuntop'un yakınları hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık İlhan G, pişman olduğunu belirterek, "Ailesine bu acıları yaşattığım için binlerce kez özür dilerim. Durup dururken kimse kimseyi öldürmez. Beni tahrik etmeseydi olaylar bu noktaya gelmezdi." dedi.

Memduh Altıntop'un annesi Saadet Altuntop ise büyük acılar yaşadığını dile getirerek, "Benim evladım öldü. Mezarından çıkıp kendini savunamayacağı için sanık ona iftiralar atıyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İlhan G'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Tutuksuz yargılanan Hüseyin G'ye suçu gizlemekten, Kadriye B. ve Öztürk T'ye ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet"ten birer yıl hapis cezası verildi.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki tarlada, 2019 yılının nisan ayında Memduh Altuntop'un (31) cesedi bulunmuştu. Gözaltına alınan katil zanlısı İlhan G. tutuklanmış, Öztürk T. ve Kadriye B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu 3 sanık ile başka suçtan cezaevinde bulunan Hüseyin G. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", İlhan G. ve Öztürk T. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Kadriye B. hakkında da "kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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