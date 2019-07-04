Bursa'da tarımsal kalkınmaya destek

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesine alınan taze fasulye ve ıspanak biçme makinesi gibi tarım aletleri sayesinde işçilik maliyetleri en aza indirildi. Hollanda'dan getirilen makinelerin işçilik maliyetlerini düşürdüğünü belirten yetkililer, tarımsal verimlilikte ise artış beklediklerini kaydetti.

Çeltikçi Mahalle Muhtarı ve Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, çiftçinin en önemli sorunlarının başında gelen pazar sorununa köklü çözüm bulup önemli bir sıçrama yaptıklarını belirtti. Dondurulmuş gıda ve konserve fabrikalarıyla çiftçi adına sözleşme imzaladıklarını ifade eden Avşar, kooperatife ortak çiftçilerin kazançlarının arttığını dile getirdi. Çeltikçi'den kooperatife 81 üye kaydı yaptıklarını ifade eden Avşar, sözleşmeli tarım modelini diğer bölgelerdeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine de önerdi. Ortaklarının hiçbir kaygılarının kalmadığına işaret eden Avşar, Ürün alımı yapan fabrikalarla iletişim halinde olan biziz. Ekim alanlarımız her yıl artarak genişliyor dedi.

BİN İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİ YAPIYOR

Kooperatife gelişmiş bir hasat makinesi kazandırdıklarını söyleyen Avşar, makinenin bin işçinin 1 günde yaptığı hasadı aynı sürede yapabildiğini vurguladı. Hollanda'dan getirtilen makinenin işçilik maliyetlerini en aza indirdiğini ifade eden Avşar sözlerini şöyle sürdürdü Makine 17-18 saat çalışırsa 150 ton taze fasulye biçiyor. Bir işçi ise günde ortalama 100 kilo taze fasulye toplayabiliyor. Makine bin- bin 500 işçinin yaptığını bir günde yapıyor. Yeni bir makineyi daha kooperatif bünyemize katmayı planlıyoruz.

Kooperatif Müdürü Remzi Aşan ise kooperatif çatısı altındaki çiftçilerin, ürünün yetiştirilmesinden pazarlamasına, nakliyesinden tahsilatına kadar hiçbir aşamada sıkıntı çekmediğini anlattı. Ortakların ürünü getirip kooperatife teslim ettiğini ifade eden Aşan, Geçen yıl 700 dönüm alana ekimi yapılan ıspanak bu yıl bin dönüme, 3 bin dönüm alana ekimi yapılan taze fasulye ise 4 bin 500 dönüme ekildi. Gelecek sezon sözleşmeli ekim alanlarımızın yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA