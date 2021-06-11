Bursa'da Tarıma Dev Yatırım
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Bursa'da Tarıma Dev Yatırım

Bursa'da Tarıma Dev Yatırım
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği alacak projeler açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği alacak projeler açıklandı. Destek almaya hak kazanan 20 projeyle Bursa tarımı çok sayıda modern tesise kavuşacak. Haber: Bursa İl Enformasyon

Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN

Fotoğraf: Orhan KAĞITÇI

Bakanlık destekliyor, girişimciler tarıma yatırım yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bursa'da toplam 20 hibe alan projenin sahipleri açıklandı.

Projelerin imza töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, "Bugün bir araya gelmemizin gerekçesi Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 14. etap projelerinin onaylanması. Projelerimizin Bursamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı projeleri kapsamında hem hibe hem de istihdam sağlanması mühimdir. İlimizde 2006 yılında bu yana 153 yatırım projesi gerçekleştirildi. Bu yatırım projelerinin toplam tutarı 113 milyon liradır. Bu yatırım programlarında toplam 45 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Yaklaşık 2200 kişiye istihdam sağlanacak. 2020 yılından itibaren bakanlığımız tarafından 5 yıllık bir program onaylandı. Onaylanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren projelerin uygulanması için gerekli çalışmalar yapıldı. 2021 yılı için belirlenen proje başvuruları olarak ilimizde toplam 20 proje sahibi ile sözleşme imzalıyoruz. Onaylanan projeler ile 36 milyon TL tutarında yatırım yapılacak ve buna karşılık bakanlığımızca 12, 5 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu projelerin inşası sürecinde yüzlerce kişiye geçici istihdam sağlanacağı gibi, faaliyet döneminde de yaklaşık olarak 80 kişiye sürekli iş imkanı sağlanacaktır. Bu projeleri sunduğumuz bakanlık yetkilileri, valiliğimiz ve paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Dereçavuş Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Recep Nalbant ve diğer hibeye hak kazananlar açıklandı. bursa kırsal kalkınma destek hibe yatırım tarım ve orman

Kaynak: Habermetre

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