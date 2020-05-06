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Bursa'da tarım evlere taşınıyor

Bursa'da tarım evlere taşınıyor
06.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:36

İnegöl Belediyesi, koronavirüs sürecinde vatandaşların evde kaldığı dönemde sosyal medyadan düzenlediği etkinlik ve çekilişlere bir yenisini daha ekledi.

İnegöl Belediyesi, koronavirüs sürecinde vatandaşların evde kaldığı dönemde sosyal medyadan düzenlediği etkinlik ve çekilişlere bir yenisini daha ekledi. 3 günlük çekilişle 1000 kişiye evde yetiştirmeleri için çilek, domates ve salata fidesi hediye edilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, insanların uzun süre evlerinde izole şekilde kalmalarına neden oldu. Ülkemizde de kontrollü şekilde yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları ve vatandaşlara her fırsatta ifade edilen sosyal mesafe ile zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarıları halen devam ediyor. Bu süreçte evlerinde kalan vatandaşlar için İnegöl Belediyesi çeşitli etkinlik ve eğlenceler bulmak için adeta sosyal medya seferberliği başlattı.

2 günde 11 bin yorum geldi

Vatandaşların evlerinde kaldığı bu süreçte onlarca çekilişin yapıldığı sosyal medya hesaplarında, İnegöl Belediyesi bir yeniliğe daha imza attı. Hem İnegöl'ün tarım değerine vurgu yapmak hem de vatandaşların özellikle çocuklarıyla birlikte üretme duygusunun hazzına varması adına fide çekilişi başlatıldı. Üretimi ve tarımı evlerin balkonlarına taşıyan etkinliğe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Salı günü başlayan 3 günlük çekiliş Perşembe günü öğlen sona erecek. Çekilişe ikinci gün toplam 11 bin yorumla katılan vatandaşlar, heyecanla çekiliş saatini beklemeye başladı. Yapılacak çekilişle Facebook üzerinden 400, İnstagram üzerinden 400 ve Twitter üzerinden 200 olmak üzere toplam bin kişiye 1000 adet çilek, domates ve salata fidesi hediye edilecek.

"Bizi izlemeye devam edin"

Belediye Başkanı Alper Taban, bu ve benzeri etkinliklerle vatandaşların evlerinde kaliteli zaman geçirmelerini hedeflediklerini kaydederek, "Amacımız vatandaşlarımızın evde kaldığı dönemde ailelerin hep birlikte farklı aktivitelerle kaliteli zaman geçirmeleri. Bu kapsamda kısıtlamaların başladığı günden bu yana düzenlediğimiz çekilişlerle hem olaya heyecan katıp hem de binlerce vatandaşımıza küçük hediyeler sunma fırsatımı oldu. Bugün de tarım şehri İnegöl'ün bu değerine de dikkat çekecek ve evlerde vatandaşların çocuklarıyla birlikte kendi çileğini, domatesini üretebilecekleri bir çekiliş yapalım istedik. Vatandaşlarımıza da yoğun ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Benzer etkinliklerimizin devam edeceğini hatırlatarak bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam edin demek istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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