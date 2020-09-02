Bursa'da tarihi yapı yıkıldı Bursa'da tarihi yapı yıkıldıBURSA'da 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve bir dönem cami olarak da kullanılan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi, dün gece yıkıldı.

Bursa'da tarihi yapı yıkıldı

BURSA'da 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve bir dönem cami olarak da kullanılan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi, dün gece yıkıldı.

Nilüfer İlçesinin Özlüce Mahallesi meydanında yer alan 1896 yılında yapıldığı tahmin edilen Aziz Georgios Rum Ortadoks Kilisesi, mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüş ancak yeni Özlüce camisi yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti. Metruk bina halindeyken 2008 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek kültür evine dönüştürülen, 2013 yılında da açılan dava sonucu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne geçen tarihi bina dün gece yıkıldı. Tarihi yapıdaki çatlakların gitgide derinleşmesiyle gerçekleşen olayın ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yıkılan tarihi binada incelemelerde bulundu. Başkan Erdem, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Başkan Erdem, "Biz burayı Milli Sarayların uzmanlarına restore ettirip, bugünün parasıyla yaklaşık 2 milyon lira para harcadık. Amacımız cami olarak kullanılmayan mekanı, kültür merkezine dönüştürüp korumaktı. Bir kültürel mirası gelecek nesillere aktarabilmek için biz üzerimize düşeni yaptık. Ancak Vakıflar, anlamsız bir şekilde tarihi yapıyı elimizden aldı" dedi.

Binadaki çatlaklara ve yıkılma tehlikesine dikkat çekerek binanın tadilat amacıyla tekrar belediyeye tahsis edilmesini ya da kiraya verilmesini istediklerini, ancak tüm ısrarlı girişimlere rağmen olumlu yanıt alamadıklarını dile getiren Başkan Erdem, "Bugün yine talibiz. Binanın tüm projeleri detayları elimizde, gerekirse bu yapıyı yeni baştan restore edebiliriz. Yeter ki bize tahsis edilsin" diye konuştu. Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yıkılan tarihi bina hakkında açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA