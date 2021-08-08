Bursa'da tarihi Tophane Surları merdivenlerinden hafif ticari araç düştü

BURSA, tarihi Tophane Surları'nın merdivenlerinden düşen hafif ticari araç, duvar ile demir korkuluk arasında sıkıştı.

BURSA, tarihi Tophane Surları'nın merdivenlerinden düşen hafif ticari araç, duvar ile demir korkuluk arasında sıkıştı. Sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, araç itfaiye ve polisin 1 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Üftade Sokak üzerinde seyreden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 EE 213 plakalı hafif ticari araç yolun sonunda bulunan tarihi Bursa Kalesi'nin Tophane Surları merdivenlerine girdi. Yaklaşık 150 basamaklı merdivenlerde 5 basamak inen araç, demir korkuluklar ile duvar arasında sıkıştı, sürücüsü ise kaçtı. Kazanın ardından gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenlerde sıkışan araç polis ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çekilerek, otoparka götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, aracın sur merdivenlerine sürücünün yolun bittiğini fark etmeyerek girdiği sanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen