Bursa'da tarihi olduğu değerlendirilen iki sikke ele geçirildi
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Bursa'da tarihi olduğu değerlendirilen iki sikke ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen iki sikke ele geçirildi.

21.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:40
Bursa'da tarihi olduğu değerlendirilen iki sikke ele geçirildi

'nın ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen iki sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, trafik ve asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen iki sikke ele geçirildi.

Sürücüsü Özgen A, gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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