Bursa'da tarihi olduğu değerlendirilen iki sikke ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen iki sikke ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen iki sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen iki sikke ele geçirildi.
Sürücüsü Özgen A, gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.