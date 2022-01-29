Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde üzerinde yazı ve şekilli sütun bulunan tarihi eseri parçalayıp yolun kenarına attılar.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde üzerinde yazı ve şekilli sütun bulunan tarihi eseri parçalayıp yolun kenarına attılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan tarihi kent İznik'te bir alanda parçalanarak yolun kenarına atılmış tarihi eserler bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar Şok olurken durum emniyete bildirildi. Uzmanlara göre lahit olduğu iddia edilen tarihi eserin çevresinde incelemede bulunan polisler alana emniyet şeridi çektiler. Üzerinde roma yazıları ve sütunlar ile çevrili bulunan tarihi eserin üzerinde çeşitli aletlerin de parçalandığı izler bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

Bursa'da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polis, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title