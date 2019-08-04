Bursa'da tarihi gün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şehir Hastanesi'nin sağlık hizmetlerine büyük katkısı olacak"

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Şehir Hastanemiz 1355 yatağıyla Bursa'mızın sağlık hizmetlerine hem sayısal anlamda, hem de kalite anlamında büyük katkısı olacak bir tesisimizdir. Şehir Hastanemiz yaklaşık 475 bin metrekare kapalı alanı olup, 403 poliklinik, 217 yoğun bakım yatağı olmak üzere tamamı hasta mahremiyetine özen gösteren, nitelikli olarak 1355 yatağı mevcuttur. 6 blokta inşa edilen kompleksimiz genel hastane, kadın doğum, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşmaktadır. İstanbul-İzmir otoyolunun kritik noktasındadır. Sadece Bursa'ya değil Güney Marmara'nın tamamına hizmet verecektir. Şehir Hastanelerimizi ileri seviye hastane olarak tanımlıyoruz. En yüksek standartta en ileri teknolojinin kullanıldığı hizmet ve eğitimin verildiği merkezler olmasını hedefliyoruz. Bursa şehir Hastanemiz de önemli bir örnek olarak hizmet verecektir. Kamu özel iş birliği sayesinde kısa sürede böyle bir tesisin açılması ayrıca iftihar kaynağımızdır. Emeği geçen her seviyede görev yapanlara teşekkür ediyorum. Bu vizyonun ortaya konulması, projenin tasarımında ve hizmete alınmasında öncülük eden başta zat- aliniz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehir Hastaneleri, zat-ı aliniz himayelerinde gerçekleşen sağlık sistemimizin bir armağanıdır. Bu müesselerimiz millete hayırlı olsun. Ülkemizde kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla nitelikli sağlık hizmeti için çalışıyoruz. Yeni hastanelerimizi bir fırsata dönüştürüp üniversitelerle sinerji oluşturacak bir modelle en modern teknoloji ve en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz. Şehir Hastaneleri bir hayalin gerçek olmasıdır. Şehir Hastaneleri sadece kamu özel iş birliğiyle yapılan hastaneler değil, yeni dönemde farklılık gösteren, bulunduğu bölgede son noktada sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmediği, üniversitenin de olduğu, eğitim ve araştırmanın olduğu merkezler olacaktır. Şehir Hastanelerini üniversitelere açmanın kaliteli hizmete dönüşeceğine, üniversitelere yeni fırsat sağlayacağına inanıyorum. Özellikli tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmeliyet merkezlerini kurmamızı kolaylaştıracaktır. Son model teknoloji ve fiziki konforla sağlık alanında ulaşılan en son merhalesidir. Bu cihazları ve binaları canlı kılan, içinde hizmet verecek kaliteli hizmet personelimizdir. Bu seviyede fedakar sağlık personeline dünyada çok az milletler sahiptir. Bu hizmeti modern mekanlarla sağlayan belki de tek ülkeyiz. Bakanlığımız merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı bir bütündür. Sadece Bursa'da değil, ülkemizin en ücra köşesindeki sağlık kuruluşunda sorumluluk hepimizindir. Bütün sağlık teşkilatı olarak aynı heyecanla aynı yöne koşmak aynı dili konuşmalı, aynı vizyonu paylaşmalıyız. Nihai vizyonumuz, bütün toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca eriştiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır. Yöneticimiz, doktorumuz, hemşiremiz tüm personelimizle bütün gücümüzü seferber edip, ülkemizin en ücra köşesine ulaşan verimli hakkaniyetli sürdürülebilir sağlık modelini kalıcı aale getirmeliyiz. Bunu yaparken vatandaşımızın alışkanlıkları, inançları ve beklentilerine saygı gösterecek hizmet anlayışı şiarımız olmalıdır. Türkiye bugün gurur vesilesi olan eserlere kavuşuyor" dedi.

Kaynak: İHA