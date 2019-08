Bursa'da tarihi gün

Bursa Valisi Yakup Canbolat:

"Bursa'ya son 16 yılda 130 milyar liralık yatırım yapıldı"

BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'ya son 16 yılda 130 milyar liralık devlet yatırımı yapıldığını, İstanbul İzmir Otobanı ve yeni Şehir Hastanesi'nin Bursa'nın büyümesi ve gelişimine pozitif katkı yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul İzmir otobanı ile Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir konuşma yaptı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı konuşmada, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan bütün istikrarsızlıklara rağmen ülkemizde liderliğinizde yürütülen kalkınma hamlesi hız kesmeden devam etmektedir. Ülke genelinde hayata geçirilen devasa yatırımlardan Bursa ilimiz de payına düşeni almış, Osmnlının dibacesi kadim şehir Bursamız zatı alinizin teveccühleriyle büyük bir atılım içerisine girmiştir. Bu süre zarfında tarımdan sanayiye ulaştırmadan haberleşmeye eğitimden sağlığa kültürden turizme enerjiden ticarete kadar her alanda büyük bir gelişme göstermiştir. İlimizde özellikle 2002-2018 yılları arasında şehir hastanesi dahil 130 milyar liralık yatırım projelendirilmiş bir çoğu hayata geçirilmiştir. Bugün açılışını yaptığımız 1355 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin Bursa'yı sağlık üssü haline getireceği muhakkaktır. 5 yıldızlı otel konforunda bir sağlık hizmetine kavuşacaklardır. Toplam 11 milyar dolara mal olan 426 kilometrelik Gebze-Orhangazi İzmir otoyolu ilimizin fırsatlarına yeni fırsatlar katacaktır. Bursa İstanbul arası 1 saate, Bursa İzmir arası 2 saate inecek. Bursa ulaşım alanında çok önemli bir potansiyeli yakalamış olacaktır. 2 büyük projeyi Bursa'mıza ve ülkemize kazandırdığınız için başta siz olmak üzere devlet büyüklerimize ve yapımcı firmalara Bursalı vatandaşlarımız adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Mevcut bütçelerle bu hizmetler yapılamazdı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise, "İstanbul Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi Marmara ve Ege bölgemiz yeni bir can damarına kavuşuyor. Gururluyuz, çünkü dünyada büyüklük açısından parmakla gösterilecek projeler arasında yer alan bu dev hizmeti milletimize ve memleketimize kazandırmak, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hükümetlerimize nasip olmuştur. Bunun için Rabbime binlerce defa hamd ederken, sizlere de teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Dünyada vatanı milleti ve memleketi için eser inşa edip iz bırakmak kadar güzel bir şey olamaz. Siz değil bir eser, binlerce, hatta yüzbinlerce eser inşa ettiniz. Memlekette adım atmadığınız bir karış toprak, her memlekette büyük eserler bıraktınız. Bizler yükünüzü hafifletmek için gayret ediyoruz. Ortaya muhteşem eserler ve hizmetler çıktı. Yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, limanlar, hava limanları, hızlı demir yolları, metrolar, iletişim hatları, uydular, barajlar, sulama sistemleri, enerji santralleri, modern şehirler, hastaneler, okullar, her alanda s aymakla bitmeyecek büyük hizmetler. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul-İzmir otoyolu, bu hizmet kervanının son halkası. Bu otoyolun temelini atarken, başlangıçlarla değil, sonuçlarla ilgileniyorum demiştiniz, haklıydınız. Çünkü geçmişte temeller atılır, ancak sonlara bir türlü gelmezdi. Sizin liderliğinizde hükümetlerimizin üstün çaba ve gayretleriyle bu göz boyamacı anlayış artık tarih oldu. Allah'a şükür sonuca bağlamadığımız hiçbir projemiz bugüne kadar kalmadı. Bir takım gecikmeler, aksamalar olsa da bütün projelerimizden yüzümüzün akıyla çıktık. Şahsen bu projenin hazırlık aşamasından beri içinde oldum. O tarihlerde birileri projenin gereksizliği, hatta İzmir'e kadar uzaması fikrinin ekonomik olmayacağını öne sürmüştü. O zamanki başbakanımız Binali Yıldırım Bey de ve sizler projenin arkasında durdunuz. Ortaya bugünkü muhteşem eser çıktı. Biliyorsunuz, ülkemizin müstesna eserlerinden Osmangazi Köprüsü bu projenin mahyasını oluşturuyor. Proje sayesinde İstanbul-İzmir arası artık çok yakın. Bursa her ikisine de çok daha yakın. Bağlantı yolları dahil 426 kilometre uzunluğundaki projenin yatırım tutarı, finansman maliyeti de dahil 11 milyar dolar. Bu proje, ülkemizde yap-işlet- devret modeliyle yapılan ilk otoyol projesidir. AB'de yap-işlet-devret kapsamında gerçekleştirilen en büyük ölçekli projedir. Projede dikkat çeken bir başka özellik de şu; bu proje ileri teknoloji yenilikçi uygulamalar ve ileri yapım tekniğiyle yerli firmalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje milli bütçe kaynaklarıyla yapılsaydı birçok başka projemizi hayata geçirmemiz gecikecekti. Bu projeyi devletin kasasına yük olmadan 6,5 yılda tamamladık. Mevcut bütçe ödenekleriyle yapmaya kalksaydık, hangi eserleri geciktirecektir. Bölünmüş yol uzunluğumuz 2442 kilometre eksik kalacaktı. 130 kilometre viyadük, 200 kilometre tünel gibi yatırımı hizmete almakta gecikecektik. Örneğin Ovit Tüneli, Sabuncubeli, Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmus tüneli, Misi Köprüsü, Şehzadeler Köprüsü ve çevre yollarının gerçekleşmesi mümkün olmayacaktı. Bu otoyolu ekonomimize doğrudan ve dolaylı milyarlarca dolar katkı sağlayacaktır. Bu projenin kamunun payına düşen garanti ödeme durumu vardır. Bu miktar proje maliyetinin ancak yüzde 18'ini oluşturmaktadır. Bir başka değişle buradan doğacak hizmetlerden elde edilen gelirlerle proje maliyetinin yüzde 82'sini karşılamış olacağız. Projenin kamuya devrinden sonra sağlanacak gelirler yeni yolların yapımına kaynak oluşturacak. Yine otoyol sayesinde zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacağız. Emisyon salınımında yani çevreye büyük katkı sağlamış oluyoruz. Bu proje büyük bir ekmek teknesi. 8500 kişiye istihdam sağlandı. İşletme aşamasında 6100 insanımız ekmek yiyecek. Ekonomomize can, milletimize refah sağlayacak bu eser şahsınızın vizyonu, liderliği ve kararlılığı sayesinde bugün bu aşamaya gelmiştir. Elbette kıymetli bakanlarımız da önemli katkılar verdiler. Milletimizin huzurunuzda zat- alilerinize teşekkür ediyorum. Bakanlığımız ve çalışma arkadaşlarımıza, finans kuruluşlarına, müteahhit firmalara, mühendisinden işçisine, 8 bin 500 işçimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin aydınlık ve müreffeh istikbalinde çok büyük katkı koyacaktır. Bütün çalışmalarımızı yapacak ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

