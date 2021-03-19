Bursa'da tarihi eser satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerine yakalandı
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Bursa'da tarihi eser satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerine yakalandı

19.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:09
Bursa'da tarihi eser satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerine yakalandı

Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak isteyen jandarma ekiplerine yakalandı.

Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak isteyen jandarma ekiplerine yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi değer taşıyan sikke ve objeleri satmak için müşteri arayan 4 kişiyi teknik takibe aldı. Şüpheliler tarihi eserleri satmak için otomobille geldikleri Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesinde ekipler tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalar ise, 37 adet Bizans Dönemine ait Gümüş Sikke, 51 adet Roma Dönemine ait Gümüş Sikke, 43 adet Yunan Dönemine ait Gümüş Sikke, 36 adet Helenistik Dönemine ait Gümüş Sikke, 15 adet Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik Dönemine ait Yüzük, 9 adet Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik Dönemine ait Obje olmak üzere toplam 191 adet, mali değeri 75 bin dolar değerinde olan tarihi eser niteliğindeki malzeme ele geçirildi.

Bahse konu şüpheli şahıslar M.O., A.Ç., Ü.Y. ve M.U. isimli şahıslar hakkında adli tahkikata başlatılırken, ele geçirilen sikkeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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