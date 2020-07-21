Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Bursa'da, ellerindeki tarihi eserleri satmak istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, ellerindeki tarihi eserleri satmak istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan gelen O.A. ve E.A'nın ellerindeki tarihi eserleri satmak için Bursa'da müşteri aradıklarını tespit etti.

Takibe alınarak Yıldırım ilçesinde yakalanan zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 57 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA