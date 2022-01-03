Son dakika... BURSA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 152 Bizans dönemine ait sikke, 25 Roma dönemine ait gümüş sikke ve 1 tarihi tabak ele geçirildi. Operasyonda şüpheli A.Y., gözaltına alındı.

Osmangazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde A.Y. isimli şüpheli çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını saptandı. Şüpheli ticari taksiye bindiği sırada ekiplerce yapılan operasyonla gözaltına alındı. A.Y.?nin çantasında yapılan aramada, 1 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sunum tabağı, 152 Roma - Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda sikke ve 25 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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