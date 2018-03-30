Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 64 bronz sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde M.A'nın izinsiz kazı yapmak suretiyle elde ettiği tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak amacıyla İstanbul'dan Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı.

M.A'nın bir otobüsle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline geldiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 15, Roma dönemine ait 49 olmak üzere toplam 64 bronz sikke ele geçirdi.

Tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler Bursa Müze Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.