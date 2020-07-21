Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı BURSA'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 57 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 57 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A. ve E.A. isimli 2 kişinin İstanbul'dan getirdikleri tarihi eser niteliğindeki sikkeleri Bursa'da satacakları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. O.A. ile E.A., merkez Yıldırım ilçesindeki bir evde tarihi eserleri satmaya hazırlanırken yakalandı. Evde yapılan aramada 57 tarihi sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Kaynak: DHA