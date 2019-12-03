Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi
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Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tablolar ele geçirildi.

03.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:32
Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi

'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tablolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde, M.E.B ve H.A'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar bulunduğu ve satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı.

M.E.B ve H.A. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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