Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın
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Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın

Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Cumhurbaşkanı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkan Tarihi Hanlar ve Çarşı bölgesinde bir lostracıya ait ahşap bina alev alev yandı.

Bursa'da Cumhurbaşkanı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkan Tarihi Hanlar ve Çarşı bölgesinde bir lostracıya ait ahşap bina alev alev yandı. Büyük paniğin yaşandığı yangında alevlerin tarihi Pirinçhan'a ve hanlar bölgesine sıçraması itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle önlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Pirinçhanı önündeki H.D.'ye ait lostra dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın ahşap binayı alev topuna çevirdi. Alev alev yanan bina çevrede korku dolu anlar yaşattı. Karantina sebebiyle bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, alevlerin tarihi çarşı ve Pirinçhan'a sıçramaması için zamanla yarıştı. Öncelikle alevlerin başka yere sıçramasını engelleyen ekipler, kısa sürede binayı tamamen söndürdü.

Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. - BURSA

Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın
Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın
Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın
Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın
Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın
Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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