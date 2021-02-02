Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni tamamen yayalaştıracak proje birinci seçildi

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafını dönüştürmek için düzenlenen "Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi Yarışması"nda, mimar Ece Avcı'nın ekip başı olduğu proje birinci oldu.

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafını dönüştürmek için düzenlenen "Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi Yarışması"nda, mimar Ece Avcı'nın ekip başı olduğu proje birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların inşasıyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle sürdürülen proje kapsamında, bölgenin yeni planını belirlemek amacıyla düzenlenen ve 35 çalışmanın sunulduğu yarışmada, alanında uzman jüri, projeleri değerlendirdi.

Değerlendirmeler sonucunda, Tophane yamaçları ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni bir bütün olarak ele alan ve bölgeyi tamamen yayalaştıracak, mimar Ece Avcı'nın ekip başı olduğu proje, birinciliğe değer görüldü.

Yarışmada, mimar Osman Can Bagatır'ın öncülüğündeki proje ikinci, yüksek mimar Fatih Yavuz'un ekip başı olduğu proje de üçüncü seçildi. Ayrıca 3 proje de mansiyona değer görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çok önemli ve değerli bir alan olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tüm mimarlar ve süreci başından beri takip eden jüri üyelerine emekleri için teşekkür eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Sadece yıkıp bir yerleri açmak değil, bir alanı gerçek manada gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Payitaht 'Bursa'da tarih ve yeşil, gün yüzüne çıkıyor' derken gerçekten ekonomi, esnaf, ulaşım, yaya sirkülasyonu, işin tüm boyutlarını ve diğer tüm unsurları düşünerek hareket ediyoruz. Yarışma sürecimiz tamamlandı. Bölgedeki kamulaştırma ve yıkım çalışmalarımı da devam edecek. İnşallah bu yıl sonunda bölgedeki değişimi hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz