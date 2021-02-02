Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni tamamen yayalaştıracak proje birinci seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni tamamen yayalaştıracak proje birinci seçildi

02.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:41
Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni tamamen yayalaştıracak proje birinci seçildi

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafını dönüştürmek için düzenlenen "Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi Yarışması"nda, mimar Ece Avcı'nın ekip başı olduğu proje birinci oldu.

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafını dönüştürmek için düzenlenen "Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi Yarışması"nda, mimar Ece Avcı'nın ekip başı olduğu proje birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların inşasıyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle sürdürülen proje kapsamında, bölgenin yeni planını belirlemek amacıyla düzenlenen ve 35 çalışmanın sunulduğu yarışmada, alanında uzman jüri, projeleri değerlendirdi.

Değerlendirmeler sonucunda, Tophane yamaçları ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni bir bütün olarak ele alan ve bölgeyi tamamen yayalaştıracak, mimar Ece Avcı'nın ekip başı olduğu proje, birinciliğe değer görüldü.

Yarışmada, mimar Osman Can Bagatır'ın öncülüğündeki proje ikinci, yüksek mimar Fatih Yavuz'un ekip başı olduğu proje de üçüncü seçildi. Ayrıca 3 proje de mansiyona değer görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çok önemli ve değerli bir alan olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tüm mimarlar ve süreci başından beri takip eden jüri üyelerine emekleri için teşekkür eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Sadece yıkıp bir yerleri açmak değil, bir alanı gerçek manada gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Payitaht 'Bursa'da tarih ve yeşil, gün yüzüne çıkıyor' derken gerçekten ekonomi, esnaf, ulaşım, yaya sirkülasyonu, işin tüm boyutlarını ve diğer tüm unsurları düşünerek hareket ediyoruz. Yarışma sürecimiz tamamlandı. Bölgedeki kamulaştırma ve yıkım çalışmalarımı da devam edecek. İnşallah bu yıl sonunda bölgedeki değişimi hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ali Çelebi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal İlhan Cavcav Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni tamamen yayalaştıracak proje birinci seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:44:33. #1.15#
title