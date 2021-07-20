Bursa'da tarihi camiler doldu taştı
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Bursa'da tarihi camiler doldu taştı

Bursa'da tarihi camiler doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da tarihi camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı.

Bursa'da tarihi camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı. Binlerce kişi camilerde sosyal mesafeli saf tutarak namaz kıldı.

Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte doldu taştı. Verilen vaazın ardından bayram namazı eda edildi. Cami imamları bayram namazını kıldırıp hutbeyi okudu ve dua yaptırdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle camide de tedbirler en üst seviyedeydi. Sosyal mesafeye uyarak saf tutan cemaat, namazın ardından yakınlarıyla bayramlaştı.

Cami imamları Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin Allah'a yakınlaşmak olduğunu ve gücü yeten herkesin bayramda kurban kesmesi gerektiğine dikkat çekti. Dargın ve küs olanları bayram gününde barışması gerektiğine değinilirken, hastaların ziyaret edilmesi söylendi. - BURSA

Bursa'da tarihi camiler doldu taştı
Bursa'da tarihi camiler doldu taştı
Bursa'da tarihi camiler doldu taştı
Bursa'da tarihi camiler doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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