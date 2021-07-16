Bursa'da tarihi bina çöktü
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Bursa'da tarihi bina çöktü

Bursa'da tarihi bina çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi bina bir anda çöktü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi bina bir anda çöktü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Olay, Mudanya ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bina bir anda büyük gürültüyle çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı göçükte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sonrası cadde toz bulutuyla kaplanırken, sokaktaki vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BURSA

Bursa'da tarihi bina çöktü
Bursa'da tarihi bina çöktü
Bursa'da tarihi bina çöktü
Bursa'da tarihi bina çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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