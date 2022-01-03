Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı - Haberler
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Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt yüklü tanker, yokuştan iniş sırasında kontrolden çıkarak devrildi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt yüklü tanker, yokuştan iniş sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Zübeyit Koç (45) kazayı yara almadan atlatırken, litrelerce mazot yola aktı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Maden ocakları bölgesinde yokuştan iniş yapan Zübeyit Koç'un kullandığı 16 MDR 44 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkıp, devrilerek yan yattı. Sürücü Zübeyit Koç, kazada yaralanmazken, akaryakıt tankerinin kapağının kırılması sonucu litrelerce mazot ise yola akmaya başladı. Olası yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akan mazotun üzeri mıcır ile kapatılırken, tanker de bölgedeki maden ocağından getirilen kepçe ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Bursa'da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri

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