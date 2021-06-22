Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi
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Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından önce darp edilen sonrasında pompalı tüfekle yaralanan genç baygınlık geçirdi.

Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi

BURSA - Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından önce darp edilen sonrasında pompalı tüfekle yaralanan genç baygınlık geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanındaki arkadaşıyla yolda yürüyen 26 yaşındaki E.Y. tanımadığını iddia ettiği iki kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu. Şüphelilerin ikisi ormanlık kaçarak gözden kaybolurken, yaralı E.Y. 'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşı yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalama çalış ası başlattı.

Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi
Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi
Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi
Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu baygınlık geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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