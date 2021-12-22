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Bursa'da tanımadığı kadını darbeden şüpheli yakalandı

Bursa'da tanımadığı kadını darbeden şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da yolda yürüyen bir kadını yumrukla darbeden zanlı gözaltına alındı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da yolda yürüyen bir kadını yumrukla darbeden zanlı gözaltına alındı.

Mert D. (20), Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde, önceden tanımadığı ve yolda bir yakınıyla yürüyen Zeynep Erat'ın yüzüne yumruk attı.

Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma yakalanan zanlı Mert D. ise Yavuzselim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Benzer olaylardan suç kayıtları bulunan Mert D'nin ifadesinde, kadını başka birine benzettiğini, psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve bu yüzden yumruk attığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu tamamlanarak tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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