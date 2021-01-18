Bursa'da tamircinin onarmaya çalıştığı tablet alev aldı

İznik ilçesinde bir kişinin onarmaya çalıştığı tabletin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'taki bir iş yerinde çalışan Enes Şahin, müşterisine ait tableti tamir ederken bir anda küçük çaplı patlama meydana geldi.

Alev alan tablet, iş yerindekiler tarafından söndürüldü.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde tableti tamir eden Şahin'in bataryayı çıkarmak için saç kurutma makinesiyle ısıttığı ve tabletin bir anda patladığı görülüyor.

Şahin, gazetecilere, "Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken birden patlama meydana geldi. Bana bir şey olmadı. Ben iyiyim sadece biraz üzerim yandı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz