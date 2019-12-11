Bursa'da tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
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Bursa'da tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

11.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:54
Bursa'da tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

'nın ilçesinde, tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Cerrah Mahallesi'nde ağaç ve palet işleme makineleri üreten bir fabrikada çalışan Tugay Engin (43), tıkanan su oluğunu tamir etmek üzere çatıya çıktı. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden ve yaklaşık 6 metreden düşen Engin ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Tugay Engin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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