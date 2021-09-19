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Bursa'da taksici ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför bıçakla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da taksici ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför bıçakla yaralandı

Bursa'da taksi sürücüsü ile yolcu arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bursa'da taksi sürücüsü ile yolcu arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Taksi sürücüsü bıçakla karnından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 T 0458 plakalı taksi sürücüsü 38 yaşındaki U.K. yolda ilerlerken iki kişi tarafından durduruldu. Taksi sürücüsü müşterisinin beklediğini ve alamayacağını söyledi. Taksiyi durduran B.A., A.N. ve sürücü U.K. arasında tartışma başladı. Sonrasında taraflar birbirine küfür etmeye başlayınca tartışma yerini kavgaya bıraktı. Taksi sürücüsü sopayla karşılık verirken, şüpheliler ise bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda taksici karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaya ilk olarak yoldan geçen sivil bir polis ve trafik ekipleri müdahalede etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinde gözaltına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da taksici ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför bıçakla yaralandı

Bursa'da taksici ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför bıçakla yaralandı

Bursa'da taksici ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför bıçakla yaralandı

Bursa'da taksici ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför bıçakla yaralandı

Bursa'da taksici ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför bıçakla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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