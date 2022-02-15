Bursa'da taksi ücretleri zamlandı

BURSA (İHA) - Bursa'da taksi fiyat tarifesi güncellendi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksilerde yeni ücret tarifesi paylaşıldı. İndi-bindi 18 lira, birim mesafe (100 metre) 55 kuruş, zaman tarifesi (1 saat) 42 lira, birim zamanı (1 dakika) 70 kuruş, dönüşüm hızı, saat/kilometre 7 lira 64 kuruş oldu. Taksi ile Uludağ'a çıkma ise 250 lira olarak belirlendi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi