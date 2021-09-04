Bursa'da takla atan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken yolun bir kısmı trafiğe kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kaza nedeni ile Bursa-Ankara kara yolu Ankara istikametinde yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu.