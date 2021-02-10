Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

10.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak İ. idaresindeki 60 YC 737 plakalı otomobil, Alanyurt ışıklarından İnegöl'e doğru seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Burak İ. yaralanırken araçta bulunan diğer 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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