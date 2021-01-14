Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

14.01.2021 03:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 04:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasadaki tahtalar yola saçılmasına rağmen trafikte seyretmeye devam eden kamyonun sürücüsüne ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasadaki tahtalar yola saçılmasına rağmen trafikte seyretmeye devam eden kamyonun sürücüsüne ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de seyir halinde olan Ali D. yönetimindeki 16 Y 8168 plakalı kamyon, cadde üzerinde seyir halindeyken kasadaki tahtaları yaklaşık 2 kilometre boyunca saçarak ilerledi.

Bazı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, kamyonu cadde üzerinde durdurdu.

Evrakların incelenmesinin ardından sürücüye trafikte tehlikeye neden olduğu için cezai işlem uygulandı.

Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi
Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Donald Trump Muharrem İnce Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Özdemir Kim Kardashian
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Milli Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 04:10:47. #1.15#
title