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Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan sitede evinin tadilatının yapan genç, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan sitede evinin tadilatının yapan genç, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. 2 katlı binanın tadilatının evinin tadilatını yapan Umut K.(26), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen genç, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Hamidiye, İnegöl, Bursa, Umut, 3. Sayfa, Haberler

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