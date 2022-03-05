Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan sitede evinin tadilatının yapan genç, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan sitede evinin tadilatının yapan genç, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. 2 katlı binanın tadilatının evinin tadilatını yapan Umut K.(26), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen genç, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.