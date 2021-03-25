Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)

YAŞADIKLARINI ANLATTIBursa'da staj yaptığı iş yerine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edilen G.Ş. (18), yaşadığı korku dolu anları anlattı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bursa'da staj yaptığı iş yerine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edilen G.Ş. (18), yaşadığı korku dolu anları anlattı. G.Ş., "16- 17 yaşlarında bir çocuktu. Önümde yürüyüp, sürekli bana bakıyordu. Caddenin sağına geçip, görüntü kaydını başlattım ve o pozisyonla karşılaştım. Birinden yardım istedim. Çok çaresiz hissettim kendimi. Ne yapabilirdim? ya koşup yakalasaydı, kesin zarar verecekti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kimsenin başına gelmez. El ele olalım ki sesimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı