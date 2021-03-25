Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)

YAŞADIKLARINI ANLATTIBursa'da staj yaptığı iş yerine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edilen G.Ş. (18), yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu
Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bursa'da staj yaptığı iş yerine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edilen G.Ş. (18), yaşadığı korku dolu anları anlattı. G.Ş., "16- 17 yaşlarında bir çocuktu. Önümde yürüyüp, sürekli bana bakıyordu. Caddenin sağına geçip, görüntü kaydını başlattım ve o pozisyonla karşılaştım. Birinden yardım istedim. Çok çaresiz hissettim kendimi. Ne yapabilirdim? ya koşup yakalasaydı, kesin zarar verecekti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kimsenin başına gelmez. El ele olalım ki sesimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.

Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Vladimir Putin Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:09:44. #1.16#
title