Bursa'da "Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da "Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Spor
Bursa'da 'Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları' düzenlendi

Türkiye Binicilik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan "Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleştirildi.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

Türkiye Binicilik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan "Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleştirildi.

Kırsal Kazancı Mahallesi'ndeki Tabiat Binicilik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, Türkiye genelinden 74 sporcu katıldı.

Uludağ'ın doğu eteklerinde farklı parkur uzunluklarına sahip 6 kategoride iki gün boyunca devam eden yarışlar sonunda Çorum'dan katılan Hikmet Burhan Kaya, "Kayrabey" isimli atıyla 85 kilometre olarak gerçekleştirilen K3 kategorisinde birinci olurken, "En İyi Kondisyon Ödülü"nün de sahibi oldu.

64 kilometre parkura sahip K2 kategorisinde de "Yıldırım Şah" isimli atıyla Tarık Yunus Kılınç, 42 kilometrelik K1 kategorisinde ise "Aktolgalı" adlı atıyla Mustafa Karakurt birincilik elde etti.

Kupa töreninde ayrıca, başlangıç ve kalifikasyon kategorilerinde de binicilere sertifikaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ersin Korkut Hande Ataizi
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da "Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" düzenlendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:10:16. #1.14#
title