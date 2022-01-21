Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü - Haberler
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Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta Suriyeli olduğu öğrenilen ve isimleri henüz belirlenemeyen 1'i kadın 2 kişi tabancayla vuruldu.

Çevredekiler tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen yaralı erkek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadın ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber | Tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

Osmangazi, Suriyeli, Bahçe, Bursa, Güncel, Haber

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