Bursa'da T1 ve T3 tramvay seferlerine yarından itibaren ara verilecek Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında T1 ve T3 tramvay seferlerine ara verileceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında T1 ve T3 tramvay seferlerine ara verileceğini duyurdu. BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 ve T3 tramvay işletiminin yarından itibaren geçici olarak durdurulduğu ifade edildi. Kaynak: AA