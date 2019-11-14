Bursa'da süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:20
Bursa'da süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü

'nın Karacabey ilçesinde bir süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Fabrika sahasında bulunan biyogaz tesisinin, atıkların çürütüldüğü bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olay sırasında elinden hafif yaralanan işçi ise Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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