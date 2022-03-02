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Bursa'da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı Bursa'da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı.

Bursa'da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

BURSA - Bursa'da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı. Araçların arasından ilerleyen sürücüsüz at ve arkasına bağlı olan arabasını sahibinin koşarak yaklamaya çalışması ise diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin elinden kaçan at ve arkasına bağlı olan arabasındaki hurda malzemelerle birlikte koşmaya başladı. Karayoldaki araçların arasından geçen atın önünü kesmek isteyenler olunca da şerit değiştirerek yoluna devam etti. Sahibinin ise at arabasını koşarak yaklamaya çalışması diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

Bursa'da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

Bursa'da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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