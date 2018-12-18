Bursa'da Suriyelileri Bıçaklayan Zanlı Kilis'te Yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 Suriyeliyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Kilis'te yakalandı.

Gedelek Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında çalışan Suriye uyruklu M.A. ile Suriyeli A.S. ve A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, A.S. ve A.E'yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nin Kilis'e gittiğini belirledi.

Jandarma M.A'yı Kilis'ten Suriye'ye kaçmak üzereyken yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA