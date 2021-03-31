Bursa'da Suriyeli gencin öldüğü kavgayla ilgili 4 sanık yargılanıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geçen yıl pazarda çıkan kavgada fenalaşan Suriyeli gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geçen yıl pazarda çıkan kavgada fenalaşan Suriyeli gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, M.S. (16), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa S. (23), İ.S. (14) ve R.S. (18), maktul Hamza Acan'ın (17) yakınları, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer T, olay günü pazar yerinde M.S. ile Hamza Acan'ın tartışmaya başladıklarını, daha sonra Acan'ın M.S'ye kasa fırlattığını iddia etti.

Bunun üzerine M.S'nin de Acan'a yumruk attığını öne süren tanık, yere düşen Acan'ın fenalaştığını ve ambulans çağırdıklarını anlattı.

M.S. ise savunmasında yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi.

Maktulün yakınlarından özür dileyen M.S, "Hamza arkadaşımdı. Aynı sofrada yemek yiyorduk. Olay bir anda oldu, çok korktum. Psikolojim bozuldu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, M.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gürsu'daki semt pazarında 15 Temmuz 2020'de pazarcılık yapan M.S. ile Suriyeli Hamza Acan arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Acan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bursa'da gözaltına alınan M.S. ile Adana'da yakalanan kardeşleri İ.S, R.S. ve Mustafa S. tutuklanmıştı.

Mustafa S. hakkında daha önce ayrılan dosyanın da birleştirilmesiyle Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesinde süren duruşmalarda, Mustafa S, R.S. ve İ.S. tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler