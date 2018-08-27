Bursa'da Şüpheli Varil Paniği

Bursa'da deniz kenarına vuran varil paniğe sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, Bursa Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerinde deniz kenarına vuran varil paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri varili kontrol etti. KBRN ölçüm cihazları ile yapılan ölçümler sonucunda söz konusu varil üzerinde herhangi bir işaret ve KBRN tehdidine rastlanmadığı öğrenildi. Varil, imha edilmesi için yetkililere teslim edildi.

(İHA)