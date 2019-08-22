Bursa'da şüpheli çantalar paniğe sebep oldu

Bursa'da şüpheli çantalar paniğe sebep oldu

Bursa'da şüpheli çantalar paniğe sebep olduBURSA - Bursa'da bir caddede bankanın önünde unutulan çantalar paniğe neden oldu.

22.08.2019 21:58
Bursa'da şüpheli çantalar paniğe sebep oldu

Bursa'da şüpheli çantalar paniğe sebep oldu

BURSA - Bursa'da bir caddede bankanın önünde unutulan çantalar paniğe neden oldu.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan banka önünde duran çantaları gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu yeri kordon altına alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Daha sonra olay yerine gelen polis bomba imha ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra şüpheli çantaları fünye ile patlatmaya hazırlandığı esnada olay yerine gelen P.N. isimli kadın çantaların kendisine ait olduğunu söyledi.

Polis çantaları kadına teslim ederek, bir daha unutmaması için uyarıda bulundu.

Bursa'da şüpheli çantalar paniğe sebep oldu
Kaynak: İHA
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