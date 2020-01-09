Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi - Haberler

Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.

09.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:00
Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında F.B. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 61 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 241 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Polis ekiplerinin şüpheli F.B. hakkında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler