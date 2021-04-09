Bursa'da sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki sünger deposunda yangın çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle depoda ve çevresindeki iki binada hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek