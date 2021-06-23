Bursa'da sulu tarımla ülke ekonomisine 1 milyar liradan fazla katkı hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa'da 642 bin 840 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 1 milyar lirayı aşkın katkı sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa'da 642 bin 840 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 1 milyar lirayı aşkın katkı sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2021'in "Su ve Sulamada Hamle Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Bursa'da sulama sezonunun 20 Nisan'da başladığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bursa'da toplam 642 bin 840 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 1 milyar 28 milyon 5 bin lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz