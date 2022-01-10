Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildiBURSA Bursa'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA Bursa'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda Ö,Ö., Ö.D., K.P., F.D., M.A., E.P., M.İ., A.G., E.D., E.K., A.E.D., M.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. 12 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken diğer 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri

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