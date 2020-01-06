Bursa'da suç örgütü davasının sanıkları yeniden hakim karşısında

06.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:16

Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla dava açılan ikisi tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hünkar Yıldız, başka bir suçtan hükümlü Mustafa Demir ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanıklardan H.K, müştekilerden Ayhan A'nın imzasının bulunduğu iki dilekçeyi mahkemeye sundu.

Kendisinin dilekçelerden birinde "suç örgütünün elebaşı", diğerinde ise suçsuz olduğunun belirtildiğini söyleyen H.K, "Eğer benden istenen parayı verseydim bu dilekçelerden, suçsuz olduğum ifadeleri geçen mahkemeye sunulacaktı. Ben para vermeyince örgüt lideri olduğuma ilişkin dilekçe mahkemeye sunuldu. Benden para sızdırmak için kumpas kuruldu." şeklinde savunma yaptı.

Ayhan A'nın avukatı Özgür Abatay ise müvekkilinin sanıklar tarafından zor duruma düşürüldüğünü, mağduriyetlerini gidermek için sanıklarla anlaşma seçeneğini de düşünüp o yüzden iki farklı dilekçe hazırladıklarını, zararları karşılanmayınca da sanığın aleyhindeki dilekçenin mahkemeye sunulduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da 4 Ocak 2019'da şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gemlik'te 5, Mudanya'da bir ve kent merkezindeki 7 adreste yapılan aramalarda iki operasyonel balistik çelik yelek, iki av tüfeği, ikisi ruhsatsız 5 tabanca ile 960 mermi ele geçirilmişti.

"Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.



Adliyeye sevk edilen sanıklardan 4'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yargılama sırasında tutuklu 4 sanıktan 3'ü tahliye edilmiş, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak başka bir suçtan hükümlü bulunan bir sanık, bu dosya kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA