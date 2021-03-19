Bursa'da "suç örgütü davasında" Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı ile 9 sanığın beraatine karar verildi
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Bursa'da "suç örgütü davasında" Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı ile 9 sanığın beraatine karar verildi

19.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:58
Bursa'da

Bursa'da "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları ve suç işlemek için örgüt kurdukları" iddiasıyla yeniden yargılanan tutuksuz Erol Eşrefoğlu (Evcil) ile Hüseyin Kayapalı ile 9 sanığın beraatine karar verildi.

Bursa'da "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları ve suç işlemek için örgüt kurdukları" iddiasıyla yeniden yargılanan tutuksuz Erol Eşrefoğlu (Evcil) ile Hüseyin Kayapalı ile 9 sanığın beraatine karar verildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Kayapalı ile Engin Eren, Fırat Ardıç, Sibel Kayapalı, Ali Efe, Aylan Tandoğan, Hüseyin Efe, İsmail Öztürk, Mustafa Kayapalı ve Mustafa Özdalgıç'ın beraatine karar verdi.

Aynı mahkemede, sanıkların "suçtan elde edildiği iddiasıyla tedbir kararı konulan ve el koyma (müsadere) talebinde bulunulan mal varlıklarına yönelik" süren davanın duruşması ise erteledi.

Olay

Evil ve Kayapalı'nın da arasında olduğu 218 kişi, 2006 yılında düzenlenen operasyonlarla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile suçtan elde edilen paraları aklamak suçlamalarıyla yakalanmıştı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Erol Eşrefoğlu (Evcil) 15 yıl, Hüseyin Kayapalı ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Davanın diğer 82 sanığını 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptıran mahkeme heyeti, 130 sanığın beraatına, yargılama sürecinde hayatını kaybeden 3 sanığın dosyasının düşürülmesine, savunması alınamayan bir sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetmişti,

Yargıtay 9. Ceza dairesi sanıklardan Erol Eşrefoğlu ve Hüseyin Kayapalı ile Engin Eren, Fırat Ardıç, Sibel Kayapalı, Ali Efe, Aylan Tandoğan, Hüseyin Efe, İsmail Öztürk, Mustafa Kayapalı, Mustafa Özdalgıç'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kara para aklama suçlarının sabit olduğuna hükmetmiş ve hapis cezaları ile diğer beraat eden sanıklara ilişkin hükümleri onamıştı. Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği, EREGE Metal ve SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşletmelerinin de aralarında bulunduğu şirketlerle Eşrefoğlu ve Kayapalı'nın tüm mal varlıklarına el koyma kararı ise bozulmuştu.

2018'de Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru üzerine, 11 sanık hakkında "hak ihlali yaşandığı" görüşüyle karar bozularak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmedilmiş, yerel mahkemede yeniden yargılama başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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