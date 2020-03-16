Bursa'da şubatta 4 bin 477 konut satıldı Bursa'da şubat ayında 4 bin 477 konutun satıldığı bildirildi.

Bursa'da şubat ayında 4 bin 477 konutun satıldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen ay konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 48,3 arttı.

Şubatta satılan 4 bin 477 konutun 1545'i sıfır, 2 bin 932'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Satışların 1785'i ipotekli yapıldı. Yabancılar geçen ay Bursa'dan 115 konut aldı.

Kaynak: AA