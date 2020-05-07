Bursa'da su sıkıntısı yok

Bursa'da su sıkıntısı yok Bursa'da yağışlar barajları doldurdu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son yağışlarla birlikte Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranlarının arttığını belirterek, 'normal şartlarda' Bursa'da 2020 yılının sonuna kadar su sıkıntısının...

Bursa'da su sıkıntısı yok

Bursa'da yağışlar barajları doldurdu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son yağışlarla birlikte Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranlarının arttığını belirterek, 'normal şartlarda' Bursa'da 2020 yılının sonuna kadar su sıkıntısının yaşanmasını beklemediklerini açıkladı.

Bursa'da son 1 haftada devam eden yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Yağan yağmurlarla birlikte; şehrin içme ve kullanma suyunu karşılayan Doğancı Barajı yüzde 59, Nilüfer Barajı ise yüzde 71 doluluk düzeyine ulaştı.

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, barajlara hiç su girişi olmaması durumunda bile bu yılın sonuna kadar yetecek kapasitede su rezervine sahip bulunduklarını söyledi. Bursa'nın içme suyu ihtiyacını sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranları hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, "Son yağışlarla birlikte; Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 59, Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 71 seviyesine ulaştı" dedi.

Başkan Aktaş'tan tasarruf çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son 100 yılın en kurak beşinci mevsimini, son 15 yılın ise en kurak mevsimini yaşadıklarını hatırlatarak, Bursalılardan suyun tasarruflu kullanılması noktasında destek beklediklerini ifade etti. Barajlardaki doluluk oranlarının insanları yanıltmaması gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Son yağmurlar biraz rahatlattı fakat su çok değerli. Bu nedenle tasarrufa azami derecede dikkat etmeliyiz. Sıkıntımız yok fakat zorda kalmamak için geleceği düşünmek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA